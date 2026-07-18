O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, afirmou que gostaria que o país sediasse uma outra edição da Copa do Mundo, mas sem a divisão com México e Canadá, como foi em 2026.

A declaração foi dada por ele ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa. A dupla estava em um evento na Trump Tower, em Nova York.

"Vocês deveriam escolher os Estados Unidos novamente. Desta vez, deixaríamos México e Canadá de fora - eu concordei em ter eles juntos [na atual edição]. Mas aí o que vocês fariam seria escolher outro co-anfitrião para a próxima vez, isso vai aliviar um pouco a raiva, o ódio e a tensão de todo mundo", disse Trump.