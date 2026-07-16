Wesley de Batista, estudante baiano que ficou conhecido após conquistar o primeiro lugar em Medicina na USP (Universidade de São Paulo), está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após sofrer complicações durante uma cirurgia no joelho.

Acidente aconteceu nos Jogos Universitários. Wesley sofreu uma lesão no fêmur direito em abril, durante a competição. Após o acidente, deixou São Paulo e voltou para a Bahia, onde permanece hospitalizado, próximo da família.

"Sofri um acidente um pouco grave no joelho, e, no momento, estou em Salvador internado, aguardando para realizar a cirurgia e passar por um longo período de recuperação, precisando me afastar de várias atividades diárias. Tem sido um momento de dor, incerteza e também de muita reflexão", disse Wesley, em vídeo publicado em abril.