Baiano aprovado em 1º na Medicina da USP está internado na UTI
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Wesley de Batista, estudante baiano que ficou conhecido após conquistar o primeiro lugar em Medicina na USP (Universidade de São Paulo), está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após sofrer complicações durante uma cirurgia no joelho.
Acidente aconteceu nos Jogos Universitários. Wesley sofreu uma lesão no fêmur direito em abril, durante a competição. Após o acidente, deixou São Paulo e voltou para a Bahia, onde permanece hospitalizado, próximo da família.
"Sofri um acidente um pouco grave no joelho, e, no momento, estou em Salvador internado, aguardando para realizar a cirurgia e passar por um longo período de recuperação, precisando me afastar de várias atividades diárias. Tem sido um momento de dor, incerteza e também de muita reflexão", disse Wesley, em vídeo publicado em abril.
Cirurgia finalmente foi feita nesta semana. Ao UOL, a família contou que o procedimento -que duraria três horas- durou quase 10 horas.
"Ele passou por uma cirurgia delicada no último dia 13, por que o acidente comprometeu muitas estruturas do joelho, impedindo ele de andar. A cirurgia estava prevista para durar no máximo 3h, porém, ele foi para o bloco cirúrgico às 7h e só saiu às 17h devido algumas intercorrências pós-cirurgia", disse a família em contato com o UOL
Jovem passou mal na madrugada, ainda de acordo com a família. "Ele teve uma piora do quadro de saúde na madrugada do dia 15, e precisou ser levado às pressas para UTI e ficar no balão de oxigênio", disse.
Família diz que quadro é estável. Wesley segue internado na UTI e apresenta evolução clínica estável, segundo os familiares. O estudante chegou a ficar sedado e inconsciente, mas despertou nas últimas horas. A família também agradeceu pelas orações e pelas mensagens de apoio.
A reportagem tentou contato com a Faculdade de Medicina da USP. Se houver manifestações, o texto será atualizado.
Estudante viralizou após aprovação na USP. Wesley Batista ganhou repercussão nacional no início do ano ao conquistar o primeiro lugar em Medicina no campus de Ribeirão Preto da USP pelo Enem. Filho de um pedreiro e de uma empregada doméstica, ele compartilhou nas redes sociais o momento em que descobriu a aprovação ao lado da família.
Preparação durou cinco anos. Morador do bairro Águas Claras, em Salvador, o estudante contou que tentou ingressar no curso desde 2021. Para se preparar, utilizou apostilas usadas, materiais gratuitos disponíveis na internet e conteúdos aprendidos na escola pública.
Vaquinha foi aberta para ajudar na mudança para São Paulo. Após a aprovação, Wesley criou uma campanha de arrecadação para custear a viagem, a mudança e as despesas dos primeiros meses na capital paulista. O valor de R$ 238 mil foi arrecadado.