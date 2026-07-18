Mirassol vence Grêmio em casa e embola briga contra o Z4
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O Mirassol venceu o Grêmio por 2 a 1 na noite desta sexta-feira (17), no estádio José Maria de Campos Maia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Bruno Santos - estreante com a camisa do Leão - e Edson Carioca fizeram os gols dos mandantes, enquanto Carlos Vinicius diminuiu para os gaúchos. O time paulista está na 18ª posição no torneio, com 19 pontos, enquanto o Tricolor ocupa a 16ª posição, com 21 pontos, e é a primeira equipe fora do Z4.
Grêmio se embola, mas não deve fechar a rodada no Z4. A equipe de Luís Castro teve uma atuação abaixo - tanto que o goleiro Walter mal teve que sujar o uniforme. A equipe sofreu com a imposição física do Mirassol e não conseguiu gerar volume de jogo. No entanto, o clube pode ficar relativamente tranquilo em relação à zona de rebaixamento: neste fim de semana, ele só poderia ser ultrapassado pelo Remo, que precisaria vencer do Corinthians por quatro ou mais gols.
Mirassol ganha alívio no pós-Copa. O time de Rafael Guanaes voltou da pausa precisando vencer para ganhar fôlego na luta contra a zona de rebaixamento. Com a vitória, a equipe se aproxima das equipes que abrem o Z4, com somente dois pontos a menos que Santos e Vasco, que já jogaram na rodada.
Vitória aumentou tabu contra o Grêmio. Em quatro jogos disputados entre as duas equipes, o Mirassol venceu todos os duelos. Os dois ainda se enfrentarão três vezes neste ano - uma na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, e outras duas nas oitavas de final da Copa do Brasil.
O Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira (23), contra o Bolívar (BOL), pela Sulamericana. Já o Mirassol volta no próximo sábado (25), contra o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro.
Como foi o jogo?
Mirassol faz bom uso das poucas oportunidades. O Leão foi mais dominante no começo do jogo, tendo mais controle da bola e trazendo perigo ao gol de Weverton com um chute de fora da área. A pressão funcionou: aos 16' do 1° tempo, o time do interior aproveitou uma falha de saída de bola rival para cruzar no meio da área e encontrar Bruno Santos, o estreante, que abriu o placar para o Mirassol. O Leão ampliou já no fim da primeira etapa com Edson Carioca, que recebeu sozinho na grande área e estufou as redes gremistas.
Clube paulista passou por susto na primeira etapa. Aos 35' do 1º tempo, Denílson derrubou Gabriel Mec em contra-ataque gremista e recebeu vermelho direto. No entanto, o VAR revisou o lance e anulou a expulsão. Resultado? O volante recebeu somente cartão amarelo.
Grêmio ameaçou empate, mas caiu por terra. O Tricolor até tentou aumentar a pressão no início da segunda etapa, mas não conseguiu criar uma chance de perigo real e viu um gol ficar cada vez mais distante. Ainda assim, aos 33 minutos, o time diminuiu com Carlos Vinicius após contra-ataque, mas a reação parou por aí.