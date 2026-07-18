Responsável pela transmissão em inglês da Copa do Mundo para os Estados Unidos, a Fox apostou em um trio de ex-jogadores. Ancorados pela experiente apresentadora Rebecca Lowe, o francês Thierry Henry, o sueco Zlatan Ibrahimovic e o americano Alexi Lalas têm sido os responsáveis pelas análises das partidas, no formato mesa-redonda, antes delas, no intervalo e ao apito final.

Nos dias derradeiros do torneio, parece claro que o campeão de público e de crítica é Henry. Se ficou pelo caminho a seleção francesa, que vinha sendo aclamada em sua trajetória até as semifinais, um de seus ex-atletas se consolidou como o grande comentarista do Mundial para o público americano.

A performance ganhou efusivos elogios de veículos como The Athletic, braço esportivo do The New York Times, e The Guardian, tradicional jornal inglês.