O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou pedido da defesa de Jair Bolsonaro (PL) para que o ex-presidente recebesse visita do presidente da Argentina, Javier Milei. O líder pretende vir ao Brasil para evento do PL no próximo sábado (25).

A decisão vem na esteira de negativas anteriores do ministro, que na véspera, manteve a proibição de visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao pai por 90 dias e ampliou restrições, vetando contatos políticos até as eleições de outubro e a divulgação de novos manifestos.

"Salvo as visitas permanentes médicas, fisioterapêuticas e dos advogados, as demais visitas estão suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias", afirmou.