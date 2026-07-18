Moraes nega pedido de visita de Javier Milei a Jair Bolsonaro
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O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou pedido da defesa de Jair Bolsonaro (PL) para que o ex-presidente recebesse visita do presidente da Argentina, Javier Milei. O líder pretende vir ao Brasil para evento do PL no próximo sábado (25).
A decisão vem na esteira de negativas anteriores do ministro, que na véspera, manteve a proibição de visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao pai por 90 dias e ampliou restrições, vetando contatos políticos até as eleições de outubro e a divulgação de novos manifestos.
"Salvo as visitas permanentes médicas, fisioterapêuticas e dos advogados, as demais visitas estão suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias", afirmou.
A prisão domiciliar do ex-presidente está mantida. Na decisão de sexta (17), Moraes suspendeu o direito de visita de familiares por 30 dias. Segundo o ministro, apenas advogados, médicos e fisioterapeutas podem ir à casa do ex-presidente. Anteriormente, ele tinha autorização para receber outros filhos além de Flávio, como Carlos e Jair Renan.
Na casa onde está em Brasília, ele mora com a mulher, Michelle, uma filha e uma enteada, que não estão sujeitas a essas restrições.