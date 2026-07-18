Sargento agride adolescente de 16 anos e faz ameaças de morte
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Um adolescente de 16 anos foi agredido por um policial militar numa loja de autopeças onde trabalha em Catalão, no sudeste de Goiás, na manhã da quinta-feira (16). As agressões foram gravadas pelo circuito de segurança.
As imagens mostram o 2º sargento Ricardo Lima Nascimento dando tapas no rosto do adolescente, apontando uma arma e fazendo ameaças de morte. O PM diz que o garoto estaria o "encarando".
O Comando Geral da Polícia Militar de Goiás informou que o agente foi preso em flagrante e lamenta o ocorrido (leia mais abaixo).
O advogado Everson Rosa da Silva, que representa o policial, informou que aguarda a autorização do "cliente para se pronunciar".
Conforme o registro policial, as agressões aconteceram quando o adolescente chegou para abrir o estabelecimento. As imagens mostram que minutos depois, uma viatura da Polícia Militar estaciona em frente à loja.
O policial desce do veículo, entra no comércio, atravessa o balcão de atendimento e encurrala o adolescente contra a parede.
O agente dá tapas no rosto do jovem enquanto pergunta, aos gritos, por que ele estaria "encarando a polícia". O adolescente tenta responder, mas é interrompido por mais agressões.
Na sequência, o policial coloca o garoto no chão, aponta uma arma para ele e continua fazendo ameaças de morte.
Durante a abordagem, também pergunta se o adolescente faz parte de uma facção criminosa. "Você tem que morrer. Se você olhar para mim de novo, na sua vida, eu vou te matar. Você vai assinar sua sentença de morte", diz o policial em um dos trechos registrados pelas câmeras.
Em outro momento, o agente ordena que o adolescente deixe a cidade para não encontrá-lo novamente. "Se eu te achar de novo, eu arrebento a sua cara", grita. O jovem permanece deitado no chão durante parte da ação.
Segundo a mãe do adolescente, que não será identificada, o filho sofreu ferimentos no rosto e machucou a costela em decorrência das agressões. A família registrou boletim de ocorrência e disse esperar que os responsáveis sejam punidos.
Em nota, a Polícia Militar de Goiás informou que tomou conhecimento do caso após os vídeos começarem a circular nas redes sociais. Segundo a corporação, o policial foi preso no 18º Batalhão da PM.
Após a conclusão do procedimento, ele foi encaminhado ao Presídio Militar, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A corporação afirmou ainda que instaurou os procedimentos legais, administrativos e disciplinares para apurar a conduta do agente e ressaltou que "não coaduna com qualquer desvio de conduta praticado por seus integrantes", adotando medidas para responsabilizar policiais que atuem em desacordo com os princípios institucionais.
A nota diz ainda que a PM-GO permanece à disposição da sociedade para prestar os esclarecimentos necessários e reafirma seu compromisso permanente com a preservação da ordem pública, a segurança da população, e a "transparência de suas ações e o cumprimento da legislação vigente".