Um adolescente de 16 anos foi agredido por um policial militar numa loja de autopeças onde trabalha em Catalão, no sudeste de Goiás, na manhã da quinta-feira (16). As agressões foram gravadas pelo circuito de segurança.

As imagens mostram o 2º sargento Ricardo Lima Nascimento dando tapas no rosto do adolescente, apontando uma arma e fazendo ameaças de morte. O PM diz que o garoto estaria o "encarando".

O Comando Geral da Polícia Militar de Goiás informou que o agente foi preso em flagrante e lamenta o ocorrido (leia mais abaixo).