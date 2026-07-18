O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, e o capitão do time, Rodrigo Hernández, falaram na tarde de sexta-feira (17) sobre os cuidados necessários diante da possibilidade de a Argentina recorrer a provocações na final da Copa do Mundo. Eles concederam entrevista em Nova York, em evento organizado pela Fifa (Federação Internacional de Futebol), e evitaram polêmicas.

"É uma parte do futebol. Vamos ver como o jogo se desenvolve. Gosto de pensar que eles são uma seleção que dá o máximo e não segue esse tipo de caminho, mas sim o de ser contundente, ser agressiva. Mas, se por algum motivo entrarmos nessa fase do jogo, evidentemente, teremos que ignorar e fazer o que sabemos fazer bem, nosso jogo, sem entrar em provocações", disse Rodri.

"Por favor, não", afirmou De la Fuente, indagado se o jogo argentino é sujo. "Respeito as opiniões de todo o mundo, mas tenho uma admiração extraordinária por uma seleção que é campeã da América, campeã do mundo. São grandes jogadores. É admiração, admiração e admiração", acrescentou.