Trump 'alfineta' técnico da Inglaterra por derrota para Argentina
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O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, "alfinetou" o técnico Thomas Tuchel, da Inglaterra, dias após a seleção inglesa ter sido eliminada pela Argentina na semifinal da Copa do Mundo.
Trump criticou a postura da Inglaterra na semifinal e as escolhas de Tuchel. O presidente americano citou o recuo do atacante Harry Kane, com quem já jogou golfe, em seu comentário.
"Tem um grande jogador na Inglaterra com quem eu joguei golfe, Harry [Kane], ele é fantástico. Talvez, eles [Inglaterra] tenham cometido um erro quando tornaram ele um defensor. O que eu sei sobre futebol? Eles saíram na frente e colocaram o melhor jogador deles na defesa. Temos de ser um pouco ofensivos, certo? O que eu sei sobre ser técnico? Mas isso não é comum", disse Trump durante evento.
Tuchel foi o principal "vilão" na eliminação da Inglaterra. Após a seleção abrir 1 a 0 com gol de Gordon, o técnico alemão tirou atacantes e colocou zagueiros na equipe. Enzo Fernández empatou para a Argentina, e Lautaro Martínez virou o jogo para 2 a 1.
O técnico mantém o discurso de que não se arrepende do que fez. nesta sexta-feira (17), na entrevista coletiva na véspera da decisão pelo terceiro lugar, ele repetiu o que havia dito logo após o término do confronto contra a Argentina e até citou a aspa de Trump.
"Você usa Trump como sua testemunha no caso? Se você está me perguntando se eu me arrependo das minhas decisões, eu digo que não, não me arrependo das decisões que tomei. Senti que ficamos muito passivos, o momento do jogo mudou e tentei ajudar meu time, tomei decisões acreditando no meu instinto e na minha experiência. Tomo total responsabilidade por isso", disse Tuchel, em entrevista coletiva
Tuchel comentou o adjetivo de "covarde" que recebeu de parte da imprensa. O treinador alemão afirmou que não lê muito o que sai na mídia.
"Eu não recebi isso, não leio e não acredito em comentários como esses. Se ganharmos o jogo amanhã, vamos ter o melhor resultado em Copas do Mundo em 60 anos [terceiro lugar]. Essa é a perspectiva. Thomas Tuchel
A Inglaterra enfrenta a França na disputa pelo terceiro lugar. A bola rola neste sábado (18), às 18h (de Brasília), em Miami. A seleção inglesa busca sua melhor campanhas em Copas desde 1966, quando foi campeã. De lá para cá, os melhores resultados foram em 1990 e 2018, com o quarto lugar.