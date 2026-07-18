O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, "alfinetou" o técnico Thomas Tuchel, da Inglaterra, dias após a seleção inglesa ter sido eliminada pela Argentina na semifinal da Copa do Mundo.

Trump criticou a postura da Inglaterra na semifinal e as escolhas de Tuchel. O presidente americano citou o recuo do atacante Harry Kane, com quem já jogou golfe, em seu comentário.

"Tem um grande jogador na Inglaterra com quem eu joguei golfe, Harry [Kane], ele é fantástico. Talvez, eles [Inglaterra] tenham cometido um erro quando tornaram ele um defensor. O que eu sei sobre futebol? Eles saíram na frente e colocaram o melhor jogador deles na defesa. Temos de ser um pouco ofensivos, certo? O que eu sei sobre ser técnico? Mas isso não é comum", disse Trump durante evento.