A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou uma mulher de 42 anos pela morte da mãe idosa em um incêndio na cidade de Boa Esperança, no sul do estado. Ocorrido em 12 de maio, o caso foi inicialmente tratado como acidental.

Após investigação, os agentes concluíram que o fogo foi resultado de uma ação criminosa. Ele teria sido planejado "pela suspeita para ocultar um fato anterior", informou a corporação.

Segundo a polícia, mãe e filha tiveram uma discussão de ordem patrimonial. Logo depois, a idosa teria caído no quarto e batido com a cabeça. "Tomada pelo desespero e na tentativa de encobrir o ocorrido, a suspeita teria então utilizado álcool para incendiar o cômodo", afirmou a polícia.