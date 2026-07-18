Uma nova modalidade de ataque contra empresas chamou a atenção de especialistas em segurança digital. Diferentemente dos golpes tradicionais, os criminosos não exploram falhas em programas ou instalam vírus nos computadores. Eles exploram algo muito mais simples e, muitas vezes, mais eficiente: a confiança das pessoas. Utilizando técnicas de engenharia social, os golpistas se passam por gestores ou colegas de trabalho para convencer funcionários a liberar acessos, compartilhar códigos ou executar ações que abrem caminho para o roubo de informações sigilosas.
O que é engenharia social?
Engenharia social é o nome dado às técnicas de manipulação utilizadas por criminosos para induzir alguém a tomar uma decisão que favoreça o ataque. Em vez de tentar "invadir" um sistema, o criminoso convence a própria vítima a abrir a porta.
Para isso, normalmente utiliza situações de urgência, autoridade ou confiança. Uma ligação do suposto chefe, uma mensagem do setor de tecnologia ou um pedido aparentemente legítimo podem ser suficientes para que um funcionário forneça um código de autenticação ou autorize um acesso sem perceber o risco envolvido.
Por que esses golpes funcionam?
Os ataques atuais raramente são aleatórios. Antes de agir, os criminosos costumam pesquisar a estrutura da empresa, identificar cargos, equipes e responsáveis por determinados setores.
Com essas informações, conseguem criar abordagens extremamente convincentes. Em alguns casos, utilizam tecnologias que fazem a ligação parecer vir do número verdadeiro da empresa ou do gestor, aumentando ainda mais a credibilidade da fraude. Quando a vítima acredita estar atendendo uma solicitação legítima, acaba colaborando involuntariamente com o ataque.
Tecnologia sozinha não basta
Firewalls, antivírus e sistemas de monitoramento continuam sendo fundamentais, mas não conseguem impedir todos os ataques quando a ação parte do próprio usuário. Por isso, tão importante quanto investir em tecnologia é preparar as pessoas para reconhecer tentativas de fraude. Treinamentos de conscientização, protocolos internos de validação e processos de dupla confirmação para solicitações sensíveis passaram a fazer parte da estratégia de segurança das organizações.
A segurança digital deixou de depender apenas de ferramentas tecnológicas e passou a envolver comportamento, cultura organizacional e preparação das equipes.
A prevenção começa com pequenas atitudes
Desconfiar de pedidos urgentes, confirmar solicitações por outro canal de comunicação e nunca compartilhar códigos de autenticação sem verificar sua origem são medidas simples que podem evitar grandes prejuízos.
A principal lição é que a tecnologia evolui constantemente, mas os criminosos também adaptam suas estratégias. Hoje, muitas vezes, o alvo não é o computador da empresa, mas as pessoas que o utilizam.