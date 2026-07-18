Uma nova modalidade de ataque contra empresas chamou a atenção de especialistas em segurança digital. Diferentemente dos golpes tradicionais, os criminosos não exploram falhas em programas ou instalam vírus nos computadores. Eles exploram algo muito mais simples e, muitas vezes, mais eficiente: a confiança das pessoas. Utilizando técnicas de engenharia social, os golpistas se passam por gestores ou colegas de trabalho para convencer funcionários a liberar acessos, compartilhar códigos ou executar ações que abrem caminho para o roubo de informações sigilosas.

O que é engenharia social?

Engenharia social é o nome dado às técnicas de manipulação utilizadas por criminosos para induzir alguém a tomar uma decisão que favoreça o ataque. Em vez de tentar "invadir" um sistema, o criminoso convence a própria vítima a abrir a porta.