17 de julho de 2026
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Aos 83 anos, Milton Nascimento é internado com pneumonia

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@miltonbitucanascimento/Instagram
Segundo o comunicado, a pneumonia é uma intercorrência comum dentro do atual estado de saúde do cantor.
Segundo o comunicado, a pneumonia é uma intercorrência comum dentro do atual estado de saúde do cantor.

O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, está internado desde quinta-feira (16) para tratamento de pneumonia. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (17) por sua equipe, que informou que o artista apresenta quadro estável e boa evolução clínica.

Segundo o comunicado, a pneumonia é uma intercorrência comum dentro do atual estado de saúde do cantor. A expectativa é de que ele receba alta nos próximos dias para dar continuidade ao tratamento em casa. Não há informação sobre o nome do hospital em que ele está internado.

Em outubro de 2025, a família revelou que Milton foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy, doença neurodegenerativa que provoca sintomas como perda de memória, alterações cognitivas, tremores, rigidez muscular e lentidão dos movimentos.

Nascido no Rio de Janeiro e criado em Minas Gerais, Milton Nascimento construiu uma carreira de mais de seis décadas e é autor de sucessos como Travessia, Maria Maria, Canção da América e Cais. O artista encerrou as apresentações ao vivo em 2022 e, em 2024, lançou o álbum Milton + Esperanza, em parceria com a cantora Esperanza Spalding.

Com informações do SBT News.

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