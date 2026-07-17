O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, está internado desde quinta-feira (16) para tratamento de pneumonia. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (17) por sua equipe, que informou que o artista apresenta quadro estável e boa evolução clínica.

Segundo o comunicado, a pneumonia é uma intercorrência comum dentro do atual estado de saúde do cantor. A expectativa é de que ele receba alta nos próximos dias para dar continuidade ao tratamento em casa. Não há informação sobre o nome do hospital em que ele está internado.

Em outubro de 2025, a família revelou que Milton foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy, doença neurodegenerativa que provoca sintomas como perda de memória, alterações cognitivas, tremores, rigidez muscular e lentidão dos movimentos.