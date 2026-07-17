18 de julho de 2026
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'DISCURSO DE ÓDIO'

Influenciador vira réu por dizer que 'pobres não deveriam votar'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@leomarcondesoficial/Instagram
O Ministério Público de São Paulo sustenta que as publicações configuram discurso de ódio e aporofobia
O Ministério Público de São Paulo sustenta que as publicações configuram discurso de ódio e aporofobia

O influenciador Leonardo Marcondes passou a responder a uma ação civil pública após publicar vídeos com declarações como "pobres não deveriam votar". Em decisão liminar, a Justiça determinou que ele retire os conteúdos e deixe de fazer novas publicações com teor considerado discriminatório.

Caso descumpra a decisão, o influenciador poderá pagar multa de R$ 1 mil por dia, inicialmente limitada a cinco dias, com possibilidade de aumento caso a ordem continue sendo desrespeitada.

O Ministério Público de São Paulo sustenta que as publicações configuram discurso de ódio e aporofobia, discriminação contra pessoas em razão da condição socioeconômica. Na ação, o órgão também pede indenização de R$ 300 mil por danos morais coletivos e a exclusão do perfil nas redes sociais.

A magistrada negou, por enquanto, o pedido para retirar toda a conta do ar, por entender que a medida seria desproporcional antes da apresentação da defesa.

Em depoimento, Leonardo Marcondes afirmou que utilizava o termo "pobre" em sentido figurado, referindo-se a uma mentalidade. O Ministério Público, porém, argumenta que as publicações associam pobreza a características depreciativas e defendem restrições de direitos políticos com base na condição econômica.

A defesa do influenciador não havia se manifestado até a publicação da reportagem.

Com informações do Metrópoles.

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