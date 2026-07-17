O influenciador Leonardo Marcondes passou a responder a uma ação civil pública após publicar vídeos com declarações como "pobres não deveriam votar". Em decisão liminar, a Justiça determinou que ele retire os conteúdos e deixe de fazer novas publicações com teor considerado discriminatório.
Caso descumpra a decisão, o influenciador poderá pagar multa de R$ 1 mil por dia, inicialmente limitada a cinco dias, com possibilidade de aumento caso a ordem continue sendo desrespeitada.
O Ministério Público de São Paulo sustenta que as publicações configuram discurso de ódio e aporofobia, discriminação contra pessoas em razão da condição socioeconômica. Na ação, o órgão também pede indenização de R$ 300 mil por danos morais coletivos e a exclusão do perfil nas redes sociais.
A magistrada negou, por enquanto, o pedido para retirar toda a conta do ar, por entender que a medida seria desproporcional antes da apresentação da defesa.
Em depoimento, Leonardo Marcondes afirmou que utilizava o termo "pobre" em sentido figurado, referindo-se a uma mentalidade. O Ministério Público, porém, argumenta que as publicações associam pobreza a características depreciativas e defendem restrições de direitos políticos com base na condição econômica.
A defesa do influenciador não havia se manifestado até a publicação da reportagem.
Com informações do Metrópoles.