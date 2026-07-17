O influenciador Leonardo Marcondes passou a responder a uma ação civil pública após publicar vídeos com declarações como "pobres não deveriam votar". Em decisão liminar, a Justiça determinou que ele retire os conteúdos e deixe de fazer novas publicações com teor considerado discriminatório.

Caso descumpra a decisão, o influenciador poderá pagar multa de R$ 1 mil por dia, inicialmente limitada a cinco dias, com possibilidade de aumento caso a ordem continue sendo desrespeitada.

O Ministério Público de São Paulo sustenta que as publicações configuram discurso de ódio e aporofobia, discriminação contra pessoas em razão da condição socioeconômica. Na ação, o órgão também pede indenização de R$ 300 mil por danos morais coletivos e a exclusão do perfil nas redes sociais.