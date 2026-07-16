16 de julho de 2026
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TARIFAÇO

Rubio acusa Lula de priorizar 'ego' em disputa comercial com EUA

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/whitehouse.gov
Rubio declarou que as políticas econômicas do governo brasileiro são prejudiciais aos dois países.
Rubio declarou que as políticas econômicas do governo brasileiro são prejudiciais aos dois países.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não negociou de boa-fé durante as tratativas comerciais que antecederam a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros.

Leia mais: EUA divulgam lista de produtos afetados pela tarifa de 25%

Em publicação nas redes sociais, Rubio declarou que as políticas econômicas do governo brasileiro são prejudiciais aos dois países e disse que Lula colocou "o próprio ego" acima de um acordo. Segundo ele, as tarifas representam o resultado dessa postura.

As declarações diferem da posição oficial do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), responsável pela investigação que embasou a medida. Após o anúncio da tarifa, um representante do órgão negou que a decisão tenha motivação política e afirmou que o foco da investigação foi exclusivamente comercial.

O USTR citou temas como acesso ao mercado de etanol, propriedade intelectual, comércio digital, desmatamento ilegal e o sistema de pagamentos PIX entre os pontos analisados. O órgão também informou que permanece aberto ao diálogo, mas alertou que eventuais retaliações brasileiras podem resultar em novas medidas comerciais por parte dos Estados Unidos.

Com informações do g1.

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