O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não negociou de boa-fé durante as tratativas comerciais que antecederam a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros.

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Em publicação nas redes sociais, Rubio declarou que as políticas econômicas do governo brasileiro são prejudiciais aos dois países e disse que Lula colocou "o próprio ego" acima de um acordo. Segundo ele, as tarifas representam o resultado dessa postura.