O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não negociou de boa-fé durante as tratativas comerciais que antecederam a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros.
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Em publicação nas redes sociais, Rubio declarou que as políticas econômicas do governo brasileiro são prejudiciais aos dois países e disse que Lula colocou "o próprio ego" acima de um acordo. Segundo ele, as tarifas representam o resultado dessa postura.
As declarações diferem da posição oficial do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), responsável pela investigação que embasou a medida. Após o anúncio da tarifa, um representante do órgão negou que a decisão tenha motivação política e afirmou que o foco da investigação foi exclusivamente comercial.
O USTR citou temas como acesso ao mercado de etanol, propriedade intelectual, comércio digital, desmatamento ilegal e o sistema de pagamentos PIX entre os pontos analisados. O órgão também informou que permanece aberto ao diálogo, mas alertou que eventuais retaliações brasileiras podem resultar em novas medidas comerciais por parte dos Estados Unidos.
Com informações do g1.
Today, President Trump directed USTR to impose a 25% tariff on most Brazilian imports. Let there be no confusion about why: President Lula and his government have not negotiated with the US in good faith.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026
His economic policies are bad for Americans and bad for Brazilians. For…