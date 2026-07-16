16 de julho de 2026
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MILHARES DE ITENS

EUA divulgam lista de produtos afetados pela tarifa de 25%

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/whitehouse.gov
No processo, o governo de Donald Trump afirma que o Brasil adota práticas que 'oneram ou restringem' o comércio com os EUA.
No processo, o governo de Donald Trump afirma que o Brasil adota práticas que 'oneram ou restringem' o comércio com os EUA.

O governo dos Estados Unidos confirmou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre milhares de produtos brasileiros. A medida, baseada na Seção 301 da legislação comercial americana, entra em vigor em 22 de julho.

Entre os principais itens isentos da nova cobrança estão:

  • Carne bovina
  • Café (incluindo café solúvel sem sabor)
  • Petróleo bruto e gás natural
  • Laranjas e suco de laranja
  • Aeronaves civis, helicópteros, motores, peças e componentes aeronáuticos
  • Produtos farmacêuticos e diversos insumos farmacêuticos
  • Semicondutores e diversos componentes eletrônicos
  • Ferro-gusa (pig iron)
  • Peixes e alguns crustáceos
  • Mel orgânico
  • Castanhas
  • Celulose (com exceções)
  • Madeira tropical e diversos produtos de madeira
  • Alguns minérios e metais estratégicos
  • Hidróxido de alumínio
  • Couros e peles
  • Sucata de ferro e aço
  • Obras de arte, antiguidades e itens de coleção
  • Roupas usadas
  • Cinzas contendo metais preciosos e compostos metálicos preciosos.

Já produtos como:

  • Etanol
  • Máquinas agrícolas
  • Máquinas e equipamentos industriais
  • Equipamentos de mineração
  • Vestuário
  • Calçados
  • Papel
  • Ferramentas
  • Produtos químicos não isentos
  • Bens de capital
  • Manufaturados em geral
  • Açúcar orgânico
  • Diversos produtos industrializados passarão a pagar a sobretaxa.

Os Estados Unidos afirmam que a medida responde a práticas comerciais "prejudiciais" ao país americano. Segundo o governo americano, a tarifa poderá ser revista caso essas questões sejam solucionadas.

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