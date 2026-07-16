O governo dos Estados Unidos confirmou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre milhares de produtos brasileiros. A medida, baseada na Seção 301 da legislação comercial americana, entra em vigor em 22 de julho.
Entre os principais itens isentos da nova cobrança estão:
- Carne bovina
- Café (incluindo café solúvel sem sabor)
- Petróleo bruto e gás natural
- Laranjas e suco de laranja
- Aeronaves civis, helicópteros, motores, peças e componentes aeronáuticos
- Produtos farmacêuticos e diversos insumos farmacêuticos
- Semicondutores e diversos componentes eletrônicos
- Ferro-gusa (pig iron)
- Peixes e alguns crustáceos
- Mel orgânico
- Castanhas
- Celulose (com exceções)
- Madeira tropical e diversos produtos de madeira
- Alguns minérios e metais estratégicos
- Hidróxido de alumínio
- Couros e peles
- Sucata de ferro e aço
- Obras de arte, antiguidades e itens de coleção
- Roupas usadas
- Cinzas contendo metais preciosos e compostos metálicos preciosos.
Já produtos como:
- Etanol
- Máquinas agrícolas
- Máquinas e equipamentos industriais
- Equipamentos de mineração
- Vestuário
- Calçados
- Papel
- Ferramentas
- Produtos químicos não isentos
- Bens de capital
- Manufaturados em geral
- Açúcar orgânico
- Diversos produtos industrializados passarão a pagar a sobretaxa.
Os Estados Unidos afirmam que a medida responde a práticas comerciais "prejudiciais" ao país americano. Segundo o governo americano, a tarifa poderá ser revista caso essas questões sejam solucionadas.