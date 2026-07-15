À espera da reapresentação de Neymar e sem poder contar com Gabigol, suspenso, o técnico Cuca encerra nesta quarta-feira (15) a preparação do Santos para o duelo diante do Botafogo, que marca a retomada do Campeonato Brasileiro.

A partida será disputada às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O último treinamento no CT Rei Pelé será fundamental para que o treinador ajuste a estratégia com o objetivo de quebrar um incômodo tabu na temporada: o Santos ainda não venceu quando não pôde contar com Neymar ou Gabigol em campo.