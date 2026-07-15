15 de julho de 2026
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BRASILEIRÃO

Santos tenta quebrar tabu de não vencer sem Neymar ou Gabigol

Por Bruno Lima | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Raul Baretta/Santos FC
Gabriel Menino e Gabigol, em treino na manhã desta quarta-feira
Gabriel Menino e Gabigol, em treino na manhã desta quarta-feira

À espera da reapresentação de Neymar e sem poder contar com Gabigol, suspenso, o técnico Cuca encerra nesta quarta-feira (15) a preparação do Santos para o duelo diante do Botafogo, que marca a retomada do Campeonato Brasileiro.

A partida será disputada às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O último treinamento no CT Rei Pelé será fundamental para que o treinador ajuste a estratégia com o objetivo de quebrar um incômodo tabu na temporada: o Santos ainda não venceu quando não pôde contar com Neymar ou Gabigol em campo.

Ao todo, somando os compromissos do Campeonato Paulista, do Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Peixe esteve desfalcado de suas duas principais estrelas, juntas, em seis oportunidades.

O peso das ausências foi enorme: a equipe acumulou três empates e três derrotas, amargando um aproveitamento de apenas 16,6% sem a dupla.

Os tropeços do Santos sem a dupla em 2026

  • 18/01/26 - Guarani 1 x 1 Santos - Campeonato Paulista
  • 28/01/26 - Chapecoense 4 x 2 Santos - Campeonato Brasileiro
  • 12/02/26 - Athletico-PR 2 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro
  • 22/03/26 - Cruzeiro 0 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro
  • 08/04/26 - Deportivo Cuenca 1 x 0 Santos - Copa Sul-Americana
  • 25/04/26 - Bahia 2 x 2 Santos - Campeonato Brasileiro

Meio-campo também tem baixa importante

Para piorar o cenário ofensivo, Cuca terá outra ausência de peso no Rio de Janeiro. O meia Bontempo, que vinha sendo peça constante no time titular, ainda se recupera de um problema no púbis e deve seguir fora de combate.

Com 21 pontos conquistados, o Santos ocupa a 15ª colocação na tabela, restando apenas um ponto de vantagem para o Vasco, que abre a zona de rebaixamento.

Afastar o Peixe do fantasma do Z-4 é a grande missão do comandante alvinegro que, ao longo de seus 19 jogos disputados nesta quarta passagem, acumula um tímido aproveitamento de 45,6%.

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