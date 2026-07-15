Um homem foi preso em flagrante ao tentar assaltar um ônibus na noite de segunda-feira (13), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava armado com uma faca, feriu o motorista durante a ação e foi agredido por passageiros antes da chegada da polícia.
O caso ocorreu em um coletivo da linha Candeias–TI Tancredo Neves, no bairro de Candeias. De acordo com relatos de testemunhas, o motorista parou o veículo próximo a uma academia de artes marciais após ser ferido. Em seguida, passageiros reagiram e imobilizaram o suspeito. Alunos da academia também participaram das agressões.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem sendo agredido dentro do ônibus e, depois, do lado de fora, onde recebeu chutes e socos de várias pessoas.
A Polícia Militar informou que uma equipe do 6º Batalhão controlou a situação, encaminhou o suspeito para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia de Plantão de Prazeres.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso. O homem foi autuado em flagrante e encaminhado para audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.
Com informações do g1.