Um homem foi preso em flagrante ao tentar assaltar um ônibus na noite de segunda-feira (13), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava armado com uma faca, feriu o motorista durante a ação e foi agredido por passageiros antes da chegada da polícia.

O caso ocorreu em um coletivo da linha Candeias–TI Tancredo Neves, no bairro de Candeias. De acordo com relatos de testemunhas, o motorista parou o veículo próximo a uma academia de artes marciais após ser ferido. Em seguida, passageiros reagiram e imobilizaram o suspeito. Alunos da academia também participaram das agressões.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem sendo agredido dentro do ônibus e, depois, do lado de fora, onde recebeu chutes e socos de várias pessoas.