O Palmeiras vai apresentar uma nova oferta ao Botafogo pelo meio-campista Danilo após encaminhar a venda do zagueiro Naves ao Necaxa, do México. O defensor de 24 anos integrava a primeira oferta enviada pela diretoria alviverde ao clube carioca.

A reportagem apurou que o interesse do Palmeiras em Danilo segue intacto, mesmo após a negociação envolvendo Naves. A ideia inicial da diretoria alviverde era reduzir o custo da operação incluindo o zagueiro no negócio: a proposta era de R$ 120 milhões, além da transferência definitiva de Naves.

Danilo se reapresenta ao Botafogo na próxima segunda-feira (20), e se fizer mais uma partida no Brasileirão não pode jogar a competição por outro clube. A prioridade do Alvinegro é negociar o jogador com o futebol europeu.