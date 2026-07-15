Palmeiras vai fazer nova oferta por Danilo após vender zagueiro
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O Palmeiras vai apresentar uma nova oferta ao Botafogo pelo meio-campista Danilo após encaminhar a venda do zagueiro Naves ao Necaxa, do México. O defensor de 24 anos integrava a primeira oferta enviada pela diretoria alviverde ao clube carioca.
A reportagem apurou que o interesse do Palmeiras em Danilo segue intacto, mesmo após a negociação envolvendo Naves. A ideia inicial da diretoria alviverde era reduzir o custo da operação incluindo o zagueiro no negócio: a proposta era de R$ 120 milhões, além da transferência definitiva de Naves.
Danilo se reapresenta ao Botafogo na próxima segunda-feira (20), e se fizer mais uma partida no Brasileirão não pode jogar a competição por outro clube. A prioridade do Alvinegro é negociar o jogador com o futebol europeu.
O Palmeiras considera pedida do Botafogo "fora da realidade", mas vai apresentar uma nova proposta. O Alviverde não está disposto a desembolsar os 30 milhões de euros (cerca de R$ 174 milhões na cotação atual) exigidos pelo clube carioca, mas vê Danilo como a única peça que falta para fechar o elenco.
O jogador não conseguiu a vitrine esperada com a seleção brasileira na Copa do Mundo, o que reduziu a expectativa por uma grande proposta do futebol europeu. Além disso, Danilo vem sendo aconselhado a aceitar apenas ofertas de clubes que disputem títulos no continente, para não repetir a passagem frustrada pelo Nottingham Forest.
Danilo foi um dos destaques do Brasileirão no primeiro turno. Em 12 jogos, foram sete gols marcados e duas assistências.