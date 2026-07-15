Juninho volta a ser Robinho Jr. e é um dos relacionados de Cuca
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Uma curiosidade roubou a cena na lista de relacionados do Santos para o jogo contra o Botafogo, nesta quinta-feira (16).
O atacante Robinho Jr. voltou atrás em uma decisão pessoal recente e solicitou ao clube mais uma mudança de nome.
Antes do amistoso de intertemporada com o União São João, no dia 4 de julho, o Menino da Vila havia pedido para ser chamado de Juninho.
Pouco mais de dez dias depois de tal solicitação, o atleta mudou de ideia e pediu para voltar a ser chamado de Robinho Jr.
O atacante é um dos 21 jogadores que o técnico Cuca relacionou para o confronto de retomada do Campeonato Brasileiro, marcado para as 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada.
Cuca tem dificuldades importantes
As principais ausências do Peixe para essa partida são o atacante Neymar, que se reapresentará no CT Rei Pelé na próxima sexta-feira (17), e o centroavante Gabigol, que cumpre suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o Vitória, na Vila Belmiro, após fazer gestos obscenos para um torcedor do próprio clube.
Além da dupla, Cuca também não poderá contar com o meio-campista João Schmidt. O volante sentiu um desconforto na região da coxa direita e foi vetado pelo departamento médico da viagem ao Rio de Janeiro.
Em contrapartida, a principal novidade na lista é a presença do jovem Nadson, que, assim como Vinícius Fabri, agradou bastante a comissão técnica do elenco profissional durante a intertemporada.
OS RELACIONADOS DO SANTOS:
Goleiros: Brazão e Diógenes
Laterais: Igor Vinícius, Gabriel Menino e Escobar
Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres, João Ananias, Gustavo Henrique e Adonis Frías
Meio-campistas: Willian Arão, Thaciano, Christian Oliva, Miguelito, Rollheiser, Gabriel Bontempo e Samuel Pierri
Atacantes: Robinho Jr, Rony, Barreal e Nadson
IGOR VINÍCIUS E BONTEMPO DEVEM COMEÇAR NO BANCO
Apesar de estarem integrando a delegação que viajou para o Rio, o lateral-direito Igor Vinícius e o meia-atacante Gabriel Bontempo ainda não reúnem condições físicas ideais e devem iniciar o confronto no banco de reservas.
Igor está na fase final de transição física após sofrer uma fratura no pé, enquanto Bontempo segue em tratamento para dores no púbis.