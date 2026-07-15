Uma curiosidade roubou a cena na lista de relacionados do Santos para o jogo contra o Botafogo, nesta quinta-feira (16).

O atacante Robinho Jr. voltou atrás em uma decisão pessoal recente e solicitou ao clube mais uma mudança de nome.

Antes do amistoso de intertemporada com o União São João, no dia 4 de julho, o Menino da Vila havia pedido para ser chamado de Juninho.