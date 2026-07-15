O primeiro-tenente da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Ronickson Pimentel dos Santos, vítima de um atentado no final de junho em São Paulo, segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas apresenta evolução positiva e "importantes avanços" na recuperação, segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (15) pela Rota.

Ronickson está na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, na Grande São Paulo. O procedimento de gastrostomia, que cria uma abertura artificial no estômago, foi realizado com sucesso.

Cérebro do policial militar também começou a retomar sua drenagem natural, segundo o boletim. A conclusão foi obtida por meio da redução expressiva do líquido drenado pelo dispositivo externo. Por isso, a equipe médica decidiu fechar o dispositivo hoje para avaliação e realização de uma tomografia. Poderá haver a retirada definitiva do dreno em caso de resposta positiva.