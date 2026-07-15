Brasil bate França e ainda respira por vaga na Liga das Nações
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O Brasil venceu a França por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19, pela Liga das Nações masculina de vôlei. A partida foi disputada em Chicago, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (15).
O Brasil conquistou um resultado importante na briga por vaga na fase final da Liga das Nações. A seleção iniciou a terceira e última semana da fase preliminar precisando de vitórias para entrar na zona de classificação às quartas de final.
E o triunfo veio com folga -e sobre um adversário direto. Antes da rodada, o Brasil ocupava a nona colocação, com 13 pontos, enquanto a França aparecia em 12º, com 10.
Darlan foi o grande pontuador do Brasil na noite, com 13 pontos. Adriano e Flávio vieram logo em seguida, com 11 e 9 tentos anotados, respectivamente.
O Brasil volta à quadra já nesta quinta-feira (16), quando enfrenta os Estados Unidos, novamente em Chicago, às 22h. Depois, a seleção encara Polônia e China para fechar a fase preliminar do torneio.