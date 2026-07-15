O Brasil venceu a França por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19, pela Liga das Nações masculina de vôlei. A partida foi disputada em Chicago, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (15).

O Brasil conquistou um resultado importante na briga por vaga na fase final da Liga das Nações. A seleção iniciou a terceira e última semana da fase preliminar precisando de vitórias para entrar na zona de classificação às quartas de final.

E o triunfo veio com folga -e sobre um adversário direto. Antes da rodada, o Brasil ocupava a nona colocação, com 13 pontos, enquanto a França aparecia em 12º, com 10.