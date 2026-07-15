A Polícia Civil investiga se uma técnica de enfermagem presa sob suspeita de tentar sequestrar uma recém-nascida em uma maternidade em Teresina, no Piauí, agiu sozinha ou teve ajuda de outras pessoas.

Segundo o delegado Hugo de Alcântara, os fatos envolvendo o sequestro estão sendo analisados para esclarecer se houve participação de terceiros. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Teresina.

Ainda não há confirmação de que ela teria tido ajuda. Cerca de onze depoimentos foram colhidos pelo DPCA até o momento, e o prazo de conclusão do inquérito vai até sexta-feira (10).