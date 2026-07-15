Uma brasileira de 37 anos foi morta em um ataque com facão na madrugada de segunda-feira (13) em Marche-en-Famenne, no sul da Bélgica. A vítima foi identificada como Silvilene Rocha, natural de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais.

Outra brasileira, de 26 anos, ficou gravemente ferida, mas conseguiu fugir do local do ataque e foi hospitalizada. Segundo as autoridades, ela tem quadro estável.

De acordo com a emissora belga TV Lux, o suspeito é um homem de 20 anos, morador de Marche-en-Famenne, que confessou o crime. O nome dele não foi divulgado.