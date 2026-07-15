Brasileira de 37 anos é morta em ataque com facão na Bélgica
| Tempo de leitura: 1 min
Uma brasileira de 37 anos foi morta em um ataque com facão na madrugada de segunda-feira (13) em Marche-en-Famenne, no sul da Bélgica. A vítima foi identificada como Silvilene Rocha, natural de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais.
Outra brasileira, de 26 anos, ficou gravemente ferida, mas conseguiu fugir do local do ataque e foi hospitalizada. Segundo as autoridades, ela tem quadro estável.
De acordo com a emissora belga TV Lux, o suspeito é um homem de 20 anos, morador de Marche-en-Famenne, que confessou o crime. O nome dele não foi divulgado.
O caso segue sob investigação pelas autoridades belgas.
Procurado pela Folha de S.Paulo, o Ministério das Relações Exteriores informou que o Consulado-Geral do Brasil em Bruxelas presta assistência consular à brasileira sobrevivente e aos familiares de Silvilene.
O Itamaraty disse ainda que não divulga informações pessoais de brasileiros atendidos nem detalhes sobre a assistência presta.
Segundo a TV Lux, o ataque ocorreu entre meia-noite e 1h (horário local), na avenida de la Toison d'Or, onde as duas moravam. Equipes da perícia encontraram vestígios de sangue por vários metros, ao longo da avenida.
Uma testemunha afirmou à emissora que tentou socorrer a vítima e descreveu a cena como de "extrema violência".
O suspeito permanece preso e deverá ser apresentado à Câmara do Conselho, órgão da Justiça belga responsável por analisar a manutenção da prisão preventiva.
Outras três pessoas chegaram a ser detidas sob suspeita de envolvimento com o caso, mas foram liberadas após a investigação.
A motivação do ataque ainda é apurada. A imprensa belga informou que o imóvel onde as duas brasileiras viviam era alugado e é alvo de apuração pelas autoridades, mas, até o momento, não há conclusão oficial sobre eventual relação dessa informação com o crime.