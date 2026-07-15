Uma loja de capinhas e acessórios de celular no centro do Rio movimentou R$ 47 milhões em recursos ilícitos, usados para lavar dinheiro do tráfico, segundo a Polícia Civil.

O esquema foi alvo, nesta quarta-feira (15), da Operação Hawala, que prendeu dez pessoas -entre elas a dona do comércio, Bárbara Luzia Souza de Carvalho, e o nome apontado como chefe da organização, o empresário libanês Reda Zayoun, detido em Foz do Iguaçu.

Dos dez mandados de prisão cumpridos, quatro foram no Rio, quatro em São Paulo, um em Nova Friburgo e um em Foz do Iguaçu. Além de Reda, foram presos em São Paulo seus irmãos Yasser Zayoun e Kassem Zayoun -os três empresários vivem na capital paulista-, além de Lucas Gabriel Vidal e Ali Alfakih.