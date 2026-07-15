El Niño faz Rio Grande do Sul entrar em alerta para chuvas fortes
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A previsão de chuvas fortes a partir desta quinta-feira (16) colocou a Região Sul do país em alerta para os primeiros efeitos do El Niño.
Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o acumulado pode variar de 200 a 400 milímetros no Rio Grande do Sul entre esta quinta-feira (16) e o sábado (25), quando as chuvas devem perder força.
O El Niño, que teve início em 11 de junho, é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do oceano Pacífico equatorial, o que altera a distribuição das chuvas e a variação das temperaturas em diferentes regiões do continente americano.
"Na última semana, observou-se a consolidação de padrões atmosféricos típicos do fenômeno, que favorece a ocorrência de chuvas na Região Sul", disse em nota o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Chuvas não são consideradas atípicas no inverno gaúcho em razão dos efeitos das frequentes passagens de frentes frias.
De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a instabilidade começa na madrugada de quinta-feira na região oeste do Estado, com ventos que podem superar 90 km/h, além de raios e granizo.
Na sexta-feira (17), a chuva se espalha por quase todo o estado, com acumulados que podem chegar a 100 milímetros entre sexta e sábado e rajadas de vento de até 100 km/h.
A metade sul do Rio Grande do Sul, especialmente as áreas próximas à fronteira com o Uruguai, está sob alerta moderado a alto para risco hidrológico.
"Toda essa condição deve favorecer a ocorrência de alagamentos pontuais, a elevação de arroios, córregos e alguns rios, além de provocar transtornos como interrupções no fornecimento de energia elétrica", disse a tenente Sabrina Ribas, coordenadora de comunicação da Defesa Civil.
Apesar da instabilidade, a previsão é de temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul, especialmente na metade norte, com máximas superiores a 30°C.
No fim de semana, a metade norte do Estado pode enfrentar queda de granizo e ventos que podem passar de 90 km/h. Na segunda-feira (20), a previsão indica chuvas de forte intensidade na mesma região, incluindo a Serra, com risco de alagamentos e elevação do nível dos rios e córregos.
Medidas
Como prevenção, prefeituras anunciaram medidas diante da previsão de temporais.
Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, a previsão é de até 90 milímetros de chuva no período. Assistentes sociais vão acompanhar famílias em áreas de risco de alagamento, mas não há expectativa de elevação significativa do rio Uruguai.
Em Santa Maria, na região central, o município está sob risco alto para temporais ao menos até sábado. A Defesa Civil local ainda não prevê abertura de abrigos, decisão que dependerá da evolução do quadro.
Já em Porto Alegre, a atenção começa a partir de sexta-feira, quando são esperadas rajadas de até 60 km/h e máxima de 31°C. No sábado, os ventos podem chegar a 70 km/h, com médias entre 20 km/h e 25 km/h até domingo.
A chuva acumulada no fim de semana deve ficar em até 50 milímetros, enquanto a máxima cai de 32°C para 22°C entre os dois dias.
O domingo é considerado como o de maior atenção, pelo risco elevado de descargas elétricas, mas a capital não tem, até o momento, previsão de risco hidrológico ou alagamentos.
A Região Sul enfrenta uma frente fria que tem dificuldade para avançar devido a um bloqueio atmosférico sobre a Região Sudeste. Também há a influência de um jato de baixos níveis, fenômeno que transporta ar quente e úmido para a região.
Santa Catarina e Paraná
Sob influência da frente fria no Rio Grande do Sul, há previsão de temporais isolados em Santa Catarina na quinta (16) e na sexta-feira (17), mas, segundo a Defesa Civil catarinense, o risco é baixo para ocorrências associadas às chuvas intensas.
A tendência, contudo, é que o tempo mude em Santa Catarina a partir do sábado (18), com o avanço da frente fria que atua no Rio Grande do Sul. No período da tarde, há condições para pancadas de chuva e temporais isolados do centro ao sul catarinense, principalmente na área próxima da divisa entre os estados.
O domingo (19) em Santa Catarina já se inicia com chuva na divisa, que avança para as demais regiões do estado ao longo do dia.
No Paraná, ao menos até domingo (19), não há previsão de chuvas intensas. Após um período de baixas temperaturas, o sol predomina até o final de semana.
A previsão é de elevação gradual das temperaturas a partir desta quinta-feira (16), segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).
"Em virtude dos ventos que voltam a soprar do quadrante norte, uma massa de ar mais quente volta a atuar sobre o Paraná, o que eleva as temperaturas principalmente no interior do estado, podendo ultrapassar a marca dos 30°C, especialmente no noroeste e norte", afirma Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.