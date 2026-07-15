A previsão de chuvas fortes a partir desta quinta-feira (16) colocou a Região Sul do país em alerta para os primeiros efeitos do El Niño.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o acumulado pode variar de 200 a 400 milímetros no Rio Grande do Sul entre esta quinta-feira (16) e o sábado (25), quando as chuvas devem perder força.

O El Niño, que teve início em 11 de junho, é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do oceano Pacífico equatorial, o que altera a distribuição das chuvas e a variação das temperaturas em diferentes regiões do continente americano.