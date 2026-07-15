Um motociclista trafegava na manhã do dia 18 de janeiro na estrada do M'Boi Mirim, no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, quando foi atingido por um motorista que invadiu a contramão em uma tentativa de ultrapassagem. Apesar da chegada do resgate, ele morreu no local.

O acidente envolvendo o condutor de 52 anos foi um dos 238 casos de motociclistas mortos na capital paulista nos seis primeiros meses deste ano.

Segundo dados do Infosiga (sistema estadual que mede a letalidade no trânsito), divulgados nessa quarta-feira (15), o primeiro semestre de 2026 foi o segundo mais letal em acidentes envolvendo motos no município desde o início da série histórica em 2015 -perde apenas para 2024, com 239 óbitos, apenas um a mais.