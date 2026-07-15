Espanha e Argentina apresentam equilíbrio em confrontos diretos
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Finalistas da Copa do Mundo de 2026, Argentina e Espanha têm um histórico de confrontos diretos totalmente equilibrado. No retrospecto de 14 partidas, são seis vitórias para cada lado além de dois empates.
Em Mundiais, o único duelo aconteceu na fase de grupos da edição de 1966, vencido pelos sul-americanos por 2 a 1 -Luis Artime marcou duas vezes e Pirri descontou para os europeus.
Todos os demais encontros entre as equipes foram em amistosos. O resultado mais largo aconteceu no último duelo, realizado em Madri, em 2018. A Espanha venceu por 6 a 1, com gols de Diego Costa, Thiago Alcântara, Iago Aspas e três de Isco. Sem Messi, lesionado, a Argentina marcou com Otamendi.
A goleada foi uma revanche da partida anterior, disputada oito anos antes em Buenos Aires, um 4 a 1 para os sul-americanos. Naquela ocasião, Messi jogou e marcou uma vez, assim como Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez e Sergio Agüero. Fernando Llorente fez o único gol espanhol.
As duas seleções jogariam a Finalíssima em março deste ano, mas a partida acabou cancelada por falta de acordo entre a Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) e a federação argentina sobre um local alternativo.
O torneio, disputado em partida única pelos campeões da Copa América e da Eurocopa aconteceria no Qatar, impedido de sediar o confronto devido aos conflitos no Oriente Médio.
Em 14 de julho de 2024, a Argentina levantou seu 16º troféu da Copa América após derrotar a Colômbia por 1 a 0 na final. No mesmo dia, a Espanha superou por 2 a 1 a Inglaterra -eliminada pelos argentinos na semifinal desta quarta-feira (15)-- para se tornar tetracampeã da Eurocopa.
Para chegar à sua segunda final de Copa do Mundo, a seleção espanhola despachou a França nesta terça (14), contando com uma defesa que sofreu apenas um gol na competição. O time de Luis de la Fuente buscará o bicampeonato.
Sob o comando dos Lioneis -Messi e Scaloni-, a Argentina vai em busca do tetra.