Finalistas da Copa do Mundo de 2026, Argentina e Espanha têm um histórico de confrontos diretos totalmente equilibrado. No retrospecto de 14 partidas, são seis vitórias para cada lado além de dois empates.

Em Mundiais, o único duelo aconteceu na fase de grupos da edição de 1966, vencido pelos sul-americanos por 2 a 1 -Luis Artime marcou duas vezes e Pirri descontou para os europeus.

Todos os demais encontros entre as equipes foram em amistosos. O resultado mais largo aconteceu no último duelo, realizado em Madri, em 2018. A Espanha venceu por 6 a 1, com gols de Diego Costa, Thiago Alcântara, Iago Aspas e três de Isco. Sem Messi, lesionado, a Argentina marcou com Otamendi.