Argentina pode repetir feito que só Brasil e Itália alcançaram
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A Argentina está a um jogo de repetir um feito que apenas Brasil e Itália conseguiram na história da Copa do Mundo. Depois de vencer a Inglaterra por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (15), a seleção disputará a final contra a Espanha com a chance de conquistar o bicampeonato consecutivo, algo que não acontece desde o Brasil de 1958 e 1962.
A primeira a conseguir o feito foi a Itália, campeã das Copas de 1934 e 1938. Duas décadas depois, o Brasil repetiu a sequência com a geração liderada por Pelé e Garrincha, vencendo os Mundiais de 1958, na Suécia, e de 1962, no Chile.
Desde então, nenhuma seleção voltou a conquistar duas Copas consecutivas. A Argentina foi campeã em 1986 e vice em 1990. O Brasil levantou a taça em 1994, foi vice em 1998 e voltou a vencer em 2002. A França foi campeã em 2018 e vice em 2022.
Um recorde mantido
Kylian Mbappé entrou na Copa de 2026 com a possibilidade de igualar uma marca de Cafu. Campeão em 2018 e vice em 2022, o atacante francês disputaria sua terceira decisão consecutiva caso a França eliminasse a Espanha. A derrota por 2 a 0 encerrou essa possibilidade.
Cafu esteve nas finais de 1994, 1998 e 2002. Foi campeão na primeira e na última, além de vice na segunda. Capitão, levantou a taça no Mundial disputado no Japão e na Coreia do Sul.
A final entre Espanha e Argentina é inédita. Os espanhóis foram campeões em 2010, enquanto os argentinos somam três títulos: 1978, 1986 e 2022.
A Argentina conquistou seu terceiro título mundial em 2022, no Qatar, ao derrotar a França nos pênaltis após empate por 3 a 3.
A disputa de terceiro lugar, entre Inglaterra e França, será no sábado (18).