Na véspera da partida semifinal entre Inglaterra e Argentina, o técnico sul-americano Lionel Scaloni pediu para as pessoas não fazerem paralelo entre a Guerra das Malvinas e o duelo realizado em Atlanta nesta quarta-feira (15), mas bastou sua seleção vencer por 2 a 1 e garantir a vaga na decisão para os jogadores entrarem na provocação.

Após a comemoração com a torcida, alguns jogadores do elenco, inclusive com Lionel Messi ao lado, mostraram uma faixa com a frase "As Malvinas são argentinas", em alusão à disputa bélica de 1982. O arquipélago, controlado pelo Reino Unido, é conhecido no país como Ilhas Falkland.

Lisandro Martínez e Giovani Lo Celso ergueram a faixa, sorrindo, e acenaram para os torcedores nas arquibancadas. Não ficou claro de onde a faixa havia surgido.