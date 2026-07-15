Depois de um primeiro tempo da semifinal da Copa do Mundo entre Argentina e Inglaterra nesta quarta-feira (15) sem grandes chances para ambos os lados, com o jogo se concentrando essencialmente no meio de campo, a situação mudou completamente de figura a partir da segunda etapa, em especial depois de Anthony Gordon abrir o placar para o English Team.

A partir do gol dos ingleses, aos 9 minutos do segundo tempo, a partida tornou-se uma verdadeira disputa entre o ataque argentino e a defesa da Inglaterra.

O mapa de calor que indica onde os jogadores mais se concentraram dentro do gramado mostra que, até abrir o placar, a equipe inglesa estava relativamente bem distribuída dentro de campo, com uma presença maior próxima ao círculo central, pela esquerda, com Elliot Anderson e Anthony Gordon, e também pela ponta direita, com Declan Rice e Morgan Rogers.