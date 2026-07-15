Técnico da Argentina, Lionel Scaloni se mostrou emocionado com mais uma virada de sua equipe no mata-mata da Copa do Mundo. Ao vencer a Inglaterra por 2 a 1 -com os dois gols saindo depois dos 40 minutos do segundo tempo- os argentinos chegaram mais uma vez à final do Mundial, onde enfrentarão a Espanha.

"Somos únicos, e não digo isso com arrogância. Somos únicos, ouve só o que estamos ouvindo. Nosso uniforme é levar tudo, não vamos segurar nada em campo. Mostramos, acima de tudo, que sentimos o que a torcida sente", disse Scaloni.

A Argentina virou seu terceiro jogo seguido no mata-mata da Copa. Antes da partida pela semifinal, a Argentina já tinha virado contra Egito e Suíça -e também fez um jogo dramático contra Cabo Verde, ainda na segunda fase.