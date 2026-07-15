15 de julho de 2026
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NA FINAL

Scaloni se derrete após nova virada da Argentina sobre Inglaterra

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Facebook/AFASeleccionArgentina
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni se emocionou
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni se emocionou

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni se mostrou emocionado com mais uma virada de sua equipe no mata-mata da Copa do Mundo. Ao vencer a Inglaterra por 2 a 1 -com os dois gols saindo depois dos 40 minutos do segundo tempo- os argentinos chegaram mais uma vez à final do Mundial, onde enfrentarão a Espanha.

"Somos únicos, e não digo isso com arrogância. Somos únicos, ouve só o que estamos ouvindo. Nosso uniforme é levar tudo, não vamos segurar nada em campo. Mostramos, acima de tudo, que sentimos o que a torcida sente", disse Scaloni.

A Argentina virou seu terceiro jogo seguido no mata-mata da Copa. Antes da partida pela semifinal, a Argentina já tinha virado contra Egito e Suíça -e também fez um jogo dramático contra Cabo Verde, ainda na segunda fase.

Com mais uma virada, a Argentina chega embalada para a final da Copa. A Espanha, adversário na decisão, passou pela França na semi.

"Não tenho palavras, é uma alegria enorme para o nosso país e para o nosso povo. Eu fico surpreso, esse grupo é incrível, de verdade. Vamos continuar tentando ganhar, vamos deixar tudo. Mas depois desse jogo de hoje, fica até difícil falar. É difícil que as pessoas entendam o que nossos jogadores estão mostrando em campo", afirmou ainda o técnico argentino.

A final entre Espanha x Argentina será no domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey. Já a disputa de 3º lugar, entre França x Inglaterra, será no sábado (18), às 18h, em Miami.

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