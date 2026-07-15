A Argentina disputou seis finais de Copa do Mundo e conquistou três títulos, com aproveitamento de 50% nas decisões. Após vencer a Inglaterra na semifinal do Mundial de 2026, nesta quarta-feira (15), a seleção garantiu presença na decisão pela sétima vez e buscará o quarto título diante da Espanha, no domingo (19).

A classificação também faz a geração de Lionel Messi repetir um feito da equipe liderada por Diego Maradona: disputar duas finais consecutivas de Copa do Mundo. A Argentina foi campeã em 2022, no Qatar, diante da França, e voltará a decidir o torneio quatro anos depois.

Até aqui, os argentinos disputaram finais em 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 e 2022. Foram campeões em 1978, 1986 e 2022, e terminaram com o vice em 1930, 1990 e 2014.