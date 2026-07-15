"De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré" foi o verso da canção "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" que mais ecoou no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nesta quarta-feira (15), em uma grande catarse dos argentinos.

Embalada pelo canto que acompanha a seleção desde a campanha do título no Qatar, a Argentina derrotou a Inglaterra por 2 a 1 e se classificou para a final da Copa do Mundo de 2026, superando justamente o adversário contra o qual alimenta uma rivalidade que extrapola o futebol desde a Guerra das Malvinas, conflito de 74 dias travado em 1982.

Todos os gols saíram no segundo tempo. Anthony Gordon, 25, recém-contratado pelo Barcelona após se destacar pelo Newcastle, abriu o placar, mas Enzo Fernández empatou aos 40 e Lautaro virou já nos acréscimos.