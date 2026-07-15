A Argentina venceu a Inglaterra nesta quarta-feira (15) de virada, por 2 a 1, e garantiu vaga na final da Copa do Mundo de 2026. A semifinal foi disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Na decisão pelo título, os argentinos enfrentarão a Espanha, que derrotou a França por 2 a 0 na outra semifinal, disputada na terça-feira (14), em Dallas.

A final da Copa do Mundo será realizada no domingo (19), às 15h no horário local (16h de Brasília), no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, na região metropolitana de Nova York. Já Inglaterra e França disputarão o terceiro lugar no sábado (18), em Miami.