Nove em cada dez empresas no Brasil são familiares. Segundo o IBGE, esse modelo de negócio responde por 65% do PIB nacional e gera 75% dos empregos formais do país. Apesar disso, apenas 30% dessas empresas chegam à segunda geração, e menos de 7% sobrevivem até a quarta. A principal razão? Não é a falta de talento nem de trabalho. É a ausência de regras claras.

Imagine a sua empresa hoje. Os negócios vão bem, a família trabalha unida, as decisões são tomadas na base da confiança e ninguém pensa em criar problemas. O cenário parece perfeito, não é? No entanto, o que acontece se amanhã um dos sócios decidir sair? E se, de repente, ocorrer um falecimento? Como lidar com um herdeiro que deseja assumir um cargo sem nunca ter pisado na empresa?

Essas questões podem parecer distantes, mas refletem a realidade de grande parte dos negócios familiares. Em cidades com forte tradição no comércio, na produção rural e na prestação de serviços, é muito comum que as empresas nasçam dentro de casa. Elas crescem alicerçadas na confiança entre pais, filhos, irmãos e cônjuges.