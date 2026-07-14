O São Paulo consultou o Internacional para avaliar uma possível troca envolvendo o volante Thiago Maia.

A reportagem apurou que, nas conversas entre os clubes, o São Paulo colocou diferentes possibilidades de composição do negócio, dentro da estratégia de buscar um reforço para o meio-campo a custo zero.

Entre os nomes cogitados como contrapartida esteve o lateral-direito Cédric Soares, que está fora dos planos para a sequência da temporada. Além do português, o São Paulo também discutiu a possibilidade de envolver jogadores que estavam em fim de contrato no Morumbis.