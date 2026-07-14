São Paulo consulta Inter em busca de troca por Thiago Maia
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O São Paulo consultou o Internacional para avaliar uma possível troca envolvendo o volante Thiago Maia.
A reportagem apurou que, nas conversas entre os clubes, o São Paulo colocou diferentes possibilidades de composição do negócio, dentro da estratégia de buscar um reforço para o meio-campo a custo zero.
Entre os nomes cogitados como contrapartida esteve o lateral-direito Cédric Soares, que está fora dos planos para a sequência da temporada. Além do português, o São Paulo também discutiu a possibilidade de envolver jogadores que estavam em fim de contrato no Morumbis.
Antes da Copa, o clube chegou a liberar o trio Matheus Belém, Young e Luan da reapresentação do elenco já que os três entraram nos seis meses finais de contrato. Desde então, Belém acertou sua transferência para o FK Qabala, do Azerbaijão, enquanto Young rumará ao Portimonense, de Portugal. Hoje, Luan é o único dos três ainda vinculado ao time paulista.
O formato debatido, porém, não encontrou respaldo no Colorado. Diante disso, o São Paulo mantém Newton como plano A para a posição.
Em abril, o São Paulo consultou intermediários do volante, que tem apenas mais seis meses de vínculo no Beira-Rio, por um possível pré-contrato.
Cédric segue de saída
A consulta ao Internacional ocorreu em meio ao processo de reformulação do elenco promovido pelo São Paulo.Cédric Soares deixou de fazer parte do planejamento da comissão técnica e passou a treinar em horários alternativos no CT da Barra Funda.
A diretoria aceita negociar o lateral tanto em definitivo quanto por empréstimo e tem utilizado o jogador em diferentes conversas de mercado, sempre com o objetivo de reduzir a folha salarial e abrir espaço para reforços.
O cenário ganhou ainda mais força com o acordo verbal pela contratação de Aurélio Buta. Livre no mercado após o fim de seu contrato com o Eintracht Frankfurt, o português acertou vínculo de uma temporada com o São Paulo e aguarda apenas a conclusão da troca de documentos para ser anunciado oficialmente.
Newton é prioridade
Enquanto avaliava diferentes possibilidades para reforçar o meio-campo, o São Paulo concentrou esforços na contratação de Newton. O volante do Botafogo tem acordo encaminhado com o Tricolor e é tratado internamente como o principal alvo para a posição.
A operação segue sendo ajustada entre os clubes em paralelo às tratativas envolvendo Nahuel Ferraresi, mas o entendimento no Morumbis é de que a negociação caminha para um desfecho positivo.