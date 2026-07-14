Lamine Yamal, mais uma vez, vai entrar para a história.

Por conta da vitória da Espanha por 2 a 0 sobre a França nesta terça-feira (14), ele se tornará o terceiro jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo, atrás somente de Pelé, o recordista, e Giuseppe Bergomi. Kylian Mbappé, em 2018, era o terceiro.

Apesar de não ter feito gol, Yamal fez uma boa partida contra a França. Ele sofreu pênalti e até balançou a rede, mas foi assinalado impedimento.