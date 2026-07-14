14 de julho de 2026
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DEFESA

Espanha se torna 7ª seleção a ir à final com apenas um gol tomado

Por Lucas Bombana | da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Facebook/SeFutbol
Seleção espanhola em momento de oração no vestiário, após vaga na final
Seleção espanhola em momento de oração no vestiário, após vaga na final

Finalista da Copa do Mundo de 2026 após vencer a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), a Espanha tem como um de seus principais trunfos em busca do bicampeonato sua solidez defensiva.

Campeão em 2010, o time espanhol chega à final com apenas um gol tomado, no duelo contra a Bélgica pelas quartas de final, vencido por 2 a 1.

A equipe do técnico Luis de la Fuente não sofreu nenhum gol na fase de grupos -empatou em 0 a 0 com Cabo Verde na estreia, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 na segunda rodada e venceu o Uruguai por 1 a 0 na terceira rodada.

Na primeira perna do mata-mata, superou a Áustria por 3 a 0, e na sequência, passou por Portugal por 1 a 0.

Na história das Copas do Mundo, apenas seis seleções também conseguiram alcançar a final tendo sofrido apenas um gol. Três acabaram com a taça de campeão do mundo e três com o vice.

A primeira a vencer foi o Uruguai, na edição inaugural, em 1930, que teve apenas 13 times participantes. Na fase de grupos, venceu o Peru por 1 a 0 e a Romênia por 4 a 0. Avançado diretamente à semifinal, venceu a Iugoslávia por 6 a 1, antes de bater a Argentina por 4 a 2 na decisão, no Centenário, em Montevidéu.

O feito se repetiria em 1966, com a Inglaterra. O English Team também passou ileso pela fase de grupos, com vitórias sobre México e França, ambos por 2 a 0, além de um empate sem gols com o Uruguai.

Nas quartas de final, venceu a Argentina por 1 a 0 e sofreu o único gol na campanha até a final no duelo semifinal contra Portugal, vencido por 2 a 1. Na final, os ingleses derrotaram a Alemanha Ocidental por 4 a 2, no Estádio de Wembley, em Londres.

Em 2006, foi a vez da Itália. A Azzurra sofreu o único gol na campanha até a final na segunda partida da fase de grupos, quando ficou em um empate em 1 a 1 com os Estados Unidos. Na primeira fase, também venceu Gana e República Tcheca por 2 a 0.

No mata-mata, passou por Austrália (1 a 0), Ucrânia (3 a 0) e Alemanha (2 a 0). Na final, empatou em 1 a 1 com a França no tempo regulamentar, sagrando-se tetracampeã na disputa de pênaltis.

Entre as seleções que ficaram com o vice tendo tomado apenas um gol ao longo da campanha até a final, a primeira foi a da Hungria, em 1938, na França.

Na estreia, válida pelas oitavas de final, venceu as Índias Holandesas (que viriam a se tornar a Indonésia) por 6 a 0. Em seguida, superou a Suíça por 2 a 0 e a Suécia por 5 a 1. Na final, em Paris, foi derrotada pela Itália por 4 a 2.

Em 1974, em edição realizada na Alemanha Ocidental, a Holanda repetiu a mesma trajetória. O único gol até a final foi sofrido na vitória por 4 a 1 sobre a Bulgária na fase de grupos. Na final, em Munique, os holandeses acabaram superados pelos anfitriões por 2 a 1.

Em 2002, foi a vez da Alemanha, do goleiro Oliver Kahn. O único gol sofrido até a final foi no empate em 1 a 1 com a Irlanda, pela fase de grupos. Na final, em Yokohama, o arqueiro foi vazado duas vezes por Ronaldo.

A Espanha agora aguarda pelo confronto entre Argentina e Inglaterra (ambas sofreram seis gols até aqui), nesta quarta-feira (15), para conhecer seu adversário na decisão.

Além da vantagem defensiva, a equipe espanhola também conta a seu favor com um período de mais de dois anos sem perder. A última derrota foi em março de 2024, quando perdeu amistoso para a Colômbia por 1 a 0.

Desde então, disputou 37 partidas, com 28 vitórias e 9 empates.

Seleções que chegaram à final da Copa com apenas um gol sofrido

  • 1930
    Campeão: Uruguai
  • 1938
    Vice: Hungria
  • 1966
    Campeão: Inglaterra
  • 1974
    Vice: Holanda
  • 2002
    Vice: Alemanha
  • 2006
    Campeão: Itália

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