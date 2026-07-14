Finalista da Copa do Mundo de 2026 após vencer a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), a Espanha tem como um de seus principais trunfos em busca do bicampeonato sua solidez defensiva.

Campeão em 2010, o time espanhol chega à final com apenas um gol tomado, no duelo contra a Bélgica pelas quartas de final, vencido por 2 a 1.

A equipe do técnico Luis de la Fuente não sofreu nenhum gol na fase de grupos -empatou em 0 a 0 com Cabo Verde na estreia, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 na segunda rodada e venceu o Uruguai por 1 a 0 na terceira rodada.