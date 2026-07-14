Com a eliminação da França na Copa do Mundo após derrota para a Espanha, Mbappé não tem mais chance de igualar um recorde de Cafu: o brasileiro seguirá como único jogador na história do torneio a jogar três finais seguidas.

Cafu foi o primeiro jogador da história a participar de três finais consecutivas do torneio. Em 1994, aos 24 anos de idade, começou no banco, mas entrou no primeiro tempo da partida.

Jorginho, o titular do tetra, sentiu dores aos 21 minutos do 1º tempo e foi substituído, cedendo lugar ao colega. Cafu tomou um cartão amarelo aos 22 minutos do 2º tempo e teve participação positiva na prorrogação. Na ocasião, o Brasil superou a Itália nos pênaltis por 3 a 2 e conquistou o troféu.