14 de julho de 2026
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MARCA MANTIDA

Com Mbappé fora, Cafu segue o único a jogar em 3 finais seguidas

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Fifa
Como capitão da equipe em 2002, Cafu se tornou um dos símbolos da conquista do pentacampeonato
Como capitão da equipe em 2002, Cafu se tornou um dos símbolos da conquista do pentacampeonato

Com a eliminação da França na Copa do Mundo após derrota para a Espanha, Mbappé não tem mais chance de igualar um recorde de Cafu: o brasileiro seguirá como único jogador na história do torneio a jogar três finais seguidas.

Cafu foi o primeiro jogador da história a participar de três finais consecutivas do torneio. Em 1994, aos 24 anos de idade, começou no banco, mas entrou no primeiro tempo da partida.

Jorginho, o titular do tetra, sentiu dores aos 21 minutos do 1º tempo e foi substituído, cedendo lugar ao colega. Cafu tomou um cartão amarelo aos 22 minutos do 2º tempo e teve participação positiva na prorrogação. Na ocasião, o Brasil superou a Itália nos pênaltis por 3 a 2 e conquistou o troféu.

Nas duas finais de Copa seguintes, Cafu foi titular. Em 1998, na derrota por 3 a 0 para a França, o lateral estava envolvido no lance do terceiro gol dos europeus -Patrick Vieira o superou na corrida e bateu rasteiro para fechar o placar. Como capitão da equipe em 2002, ele se tornou um dos símbolos da conquista do pentacampeonato.

Mbappé queria feito, mas parou na trave

O francês buscava sua terceira final seguida. Em 2018, quando tinha 19 anos, Mbappé foi titular da equipe que bateu a Croácia por 4 a 2 e até marcou um dos gols franceses na vitória. Com o tento, ele também se tornou um dos jogadores mais jovens a estufar as redes em uma final de Copa.

Aos 23 anos, Mbappé atingiu marca histórica em sua segunda final. No confronto com a Argentina, o francês fez um hat-trick e se tornou somente o segundo jogador na história a fazer três gols numa final de Copa. Ele se juntou a Geoff Hurst, da Inglaterra -o inglês alcançou a marca em 1966.

Caso avançasse, o europeu teria atingido feito mais cedo que brasileiro. Enquanto Cafu só foi atuar em sua terceira final de Copa aos 32 anos, Mbappé conseguiria aos 27.

A artilharia da Copa também está em xeque para Mbappé. Com 8 gols na atual edição, ele ainda pode ser ultrapassado por Messi (8 gols, mas atrás nos critérios de desempate) e por Harry Kane (6 gols). O francês também estava na luta para se consolidar como maior artilheiro da história das Copas, com 20 tentos.

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