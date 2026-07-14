A euforia tomou conta da imprensa esportiva da Espanha após a classificação da seleção à final da Copa do Mundo. "Lição para o mundo", "final antecipada" e "demonstração de autoridade" foram algumas das expressões usadas para resumir a vitória por 2 a 0 sobre a França e o retorno da Espanha à decisão do Mundial após 16 anos.

O AS definiu a atuação como "uma lição para o mundo". O jornal destacou que a Espanha controlou a partida, neutralizou Mbappé, Dembélé e Olise e mostrou maturidade para administrar a vantagem construída com os gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro.

O Marca tratou o resultado como a confirmação da força espanhola em um confronto que havia sido apontado pelo próprio jornal como uma "final antecipada". O veículo valorizou a atuação coletiva da equipe, a capacidade de neutralizar o poderoso ataque francês e o como Lamine Yamal foi decisivo no lance do pênalti no primeiro gol da Fúria.