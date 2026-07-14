Veja artilharia da Copa do Mundo após o primeiro jogo da semi
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Líder do ranking de artilharia da Copa do Mundo, Kylian Mbappé caiu na semifinal contra a Espanha, não marcou nenhum gol e se complicou na briga pela Chuteira de Ouro do Mundial.
Mbappé segue com oito bolas na rede, mas pode ser ultrapassado nesta quarta-feira (15). Pela outra semifinal, Inglaterra e Argentina fazem um duelo que conta com três concorrentes na disputa: Lionel Messi -também com oito gols, mas atrás por ter menos assistências- e a dupla inglesa Jude Bellingham e Harry Kane, ambos com seis bolas na rede cada.
O duelo entre França e Espanha também garantiu uma posição acima para Oyarzabal. O atacante espanhol anotou um tento, chegou a cinco bolas na rede e subiu para 7º lugar, atrás de Dembélé pelo número de assistências.
Mesmo que não vá disputar a final, Mbappé ainda está vivo na disputa pela artilharia. O francês jogará a disputa pelo 3º lugar e passa a torcer contra seus adversários diretos.
Entre os líderes, o único sem chances de marcar é Erling Haaland. O norueguês foi eliminado nas quartas de final e se despediu de sua primeira Copa do Mundo com sete gols.