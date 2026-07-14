Autor do segundo gol da Espanha na vitória contra a França, o lateral-direito Pedro Porro não escondeu a alegria e exaltou o elenco da Fúria. Com o triunfo, os espanhóis se classificaram à final da Copa do Mundo.

"É um sonho que se transformou em realidade. A atitude da equipe, do começo até o final, acredito que foi um grande jogo. Fizemos tudo que tínhamos que fazer hoje para chegar e passar. Sabíamos que eles eram uma seleção muito difícil, que vinha fazendo tudo muito bem. A verdade é que isso é do nosso coletivo, não é nada meu, apenas dar a todos pela grande partida que fizeram", disse Porro.

Pedro Porro marcou no segundo tempo, após tabelinha com Dani Olmo e sair cara a cara com o goleiro Maignan. Na etapa inicial, o artilheiro Oyarzabal tinha aberto o placar para a Fúria.