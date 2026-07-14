A Espanha derrotou a França nesta terça-feira (14) por 2 a 0 e garantiu vaga na final da Copa do Mundo. A equipe comandada por Luis de la Fuente volta a disputar a decisão do torneio após 16 anos, desde a campanha que terminou com a conquista de seu primeiro -e até hoje único- título mundial.

A final de domingo (19) no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, às 16h, pode render aos espanhóis sua segunda taça. A equipe busca repetir a campanha realizada na África do Sul, em 2010.

Pela frente, a Fúria terá Inglaterra ou Argentina -que se enfrentam nesta quarta (15), também às 16h. Se os ingleses avançarem, será a reedição da final da Eurocopa de 2024, vencida pelos espanhóis por 2 a 1. Caso os sul-americanos confirmem a classificação, os europeus tentarão impedir a conquista do segundo título mundial consecutivo de Messi e, portanto, o tetra argentino.