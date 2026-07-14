A Polícia Civil do Rio Grande do Sul faz uma operação contra um grupo suspeito de criar campanhas falsas de doação na internet usando imagens de crianças com câncer. Os mandados são cumpridos no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, com apoio das polícias civis desses estados.

A ação, batizada de Operação Sophia, cumpre 19 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão. Até a última atualização desta reportagem, 12 pessoas haviam sido presas.

Investigação aponta que o grupo usava anúncios pagos no Facebook e no Instagram para atrair doadores. Segundo a Polícia Civil, páginas falsas com nomes como "Clube de Doadores", "Doadores com Amor" e "Unidos pelo Amor" impulsionavam publicações e levavam a vítima a sites também falsos.