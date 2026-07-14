Relatório apontou que há "fragilidades" em processos como execução e prestação de contas. Segundo o Denasus, as principais "inconformidades" estão na "insuficiência da rastreabilidade da execução financeira, na deficiência dos controles administrativos", entre outros. "Tais ocorrências dificultam a comprovação da adequada aplicação dos recursos federais e reduzem a capacidade da administração pública de demonstrar a efetividade das ações financiadas", diz o documento enviado ao STF.

O ministro do STF Flávio Dino classificou como "totalmente anômalo" que ex-parlamentares tenham cotas de emendas e deu 30 dias para que diversos órgãos se manifestem a respeito do relatório realizado pelo Denasus (Departamento Nacional de auditoria do SUS).

Os presidentes do Senado e da Câmara devem sugerir melhorias na destinação de emendas. Dino também determina que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e os presidentes do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) também se manifestem ao STF no período de até 30 dias.

A PF apontou a influência de Valdemar Costa Neto (PL) e Eduardo Cunha (Republicanos) na indicação de emendas. Os dois são ex-deputados federais, e, segundo a investigação, atuam na escolha dos valores e destinos das emendas, que são direcionadas a parlamentares em exercício.

Os agentes afirmam que Valdemar teria influenciado o destino de R$ 119,2 milhões em emendas. A investigação encontrou conversas sobre o presidente do PL no celular da ex-assessora de Arthur Lira (PP-AL), apontada como responsável por cuidar da liberação do "orçamento secreto". No caso de Cunha, a Polícia Federal diz que o ex-deputado tem "considerável" cota de destinação de recursos para redutos eleitorais.