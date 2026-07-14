A nova composição entra em vigor em 1º de agosto, inicialmente por 180 dias. A adoção definitiva dependerá de nova decisão do CNPE após o período de avaliação.

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, de 30% para 32%. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a mudança pode reduzir em cerca de R$ 0,03 o preço do litro nos postos, com base nas cotações atuais do etanol e do petróleo.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a medida também deve reduzir a importação de aproximadamente 900 milhões de litros de gasolina por ano e diminuir a dependência do mercado internacional de combustíveis.

Antes da aprovação, o Instituto Mauá de Tecnologia realizou testes em veículos leves e motocicletas. Segundo o governo, a mistura com 32% de etanol apresentou desempenho semelhante ao das composições anteriores, sem impactos relevantes nos veículos avaliados, incluindo modelos movidos apenas a gasolina.

O governo também iniciou estudos para avaliar uma futura elevação da mistura para 35%. Segundo Alexandre Silveira, uma eventual mudança dependerá da viabilidade econômica e dos efeitos para os consumidores.