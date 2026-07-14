O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deve decidir nesta terça-feira (14) sobre o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, de 30% para 32%. A proposta integra discussões do governo para ampliar o uso de biocombustíveis e reduzir a necessidade de importação de gasolina.

Especialistas afirmam que veículos mais antigos ou importados, sem calibração específica para uma concentração maior de etanol, podem apresentar aumento no consumo de combustível, desgaste de componentes e maior risco de corrosão no sistema de alimentação.

Entre as peças que podem ser afetadas estão bomba de combustível, bicos injetores, mangueiras, vedações, tanque e velas de ignição. Em alguns casos, também pode haver dificuldade na partida, perda de potência, marcha lenta irregular e falhas durante a aceleração.