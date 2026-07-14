A MCG Indústria anunciou sua entrada no mercado de suplementos alimentares com o lançamento da Creatina Monohidratada Supripower, vendida pelo preço sugerido de R$ 39,90. O produto marca o início de uma nova linha da empresa voltada aos segmentos de saúde, bem-estar e desempenho físico, que também deve incluir whey protein e outros suplementos nos próximos meses.
O lançamento coincide com o cenário de crescimento da procura por produtos ligados à prática de atividades físicas, alimentação funcional e qualidade de vida. Esse movimento tem impulsionado o mercado de suplementos e levado empresas de diferentes setores a ampliar seus investimentos em produtos com apelo nutricional.
Como exemplo dessa tendência, a PepsiCo anunciou recentemente o lançamento do Doritos Protein nos Estados Unidos. Segundo a empresa, a novidade busca atender consumidores que desejam aumentar o consumo de proteínas sem abrir mão da praticidade e do sabor.
Para a MCG, a novidade acompanha essa mudança no comportamento do consumidor. "A entrada da MCG no segmento fitness é resultado da observação de uma mudança clara no comportamento da sociedade. Hoje, saúde, longevidade e qualidade de vida estão entre as principais prioridades dos consumidores. A creatina é um dos suplementos mais procurados do mercado e enxergamos uma oportunidade importante de oferecer um produto de qualidade, com excelente custo-benefício", afirma Dimitri Ferreira, diretor da MCG.
A Creatina Monohidratada Supripower será comercializada em embalagens de 300 gramas. Segundo a empresa, o produto tem formulação de alta pureza e foi desenvolvido para atender à demanda por suplementos acessíveis.
A creatina está disponível nas unidades da rede Farma Conde e em outras farmácias do país.
Dimitri Ferreira afirma que o lançamento faz parte da estratégia de expansão da marca no mercado fitness. Segundo ele, novos produtos já estão em desenvolvimento e devem ampliar o portfólio da empresa voltado à saúde, nutrição e performance.