A MCG Indústria anunciou sua entrada no mercado de suplementos alimentares com o lançamento da Creatina Monohidratada Supripower, vendida pelo preço sugerido de R$ 39,90. O produto marca o início de uma nova linha da empresa voltada aos segmentos de saúde, bem-estar e desempenho físico, que também deve incluir whey protein e outros suplementos nos próximos meses.

O lançamento coincide com o cenário de crescimento da procura por produtos ligados à prática de atividades físicas, alimentação funcional e qualidade de vida. Esse movimento tem impulsionado o mercado de suplementos e levado empresas de diferentes setores a ampliar seus investimentos em produtos com apelo nutricional.

Como exemplo dessa tendência, a PepsiCo anunciou recentemente o lançamento do Doritos Protein nos Estados Unidos. Segundo a empresa, a novidade busca atender consumidores que desejam aumentar o consumo de proteínas sem abrir mão da praticidade e do sabor.