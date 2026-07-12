A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu três suspeitos durante a operação contra integrantes do Comando Vermelho investigados por torturar duas mulheres na comunidade Risca-Faca, em Maria Paula, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a investigação, as vítimas foram espancadas, tiveram os cabelos raspados e foram obrigadas a percorrer ruas da comunidade pedindo desculpas aos criminosos. "Nunca mais vou dar golpe na favela", tinham de repetir. O caso aconteceu em 18 de maio de 2026, e, após as agressões, as duas foram expulsas da favela.

De acordo com a Polícia Civil, a tortura foi determinada pelo "tribunal do tráfico", prática usada por facções criminosas para impor regras e intimidar moradores. A ordem partiu, segundo os investigadores, de Flávio Vieira Bento, conhecido como Mumu, preso no Complexo de Gericinó, e de Elias da Silva Firmino, o Da Roça, apontado como chefe da organização e procurado pela polícia.