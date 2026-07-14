O Banco Master consultou, em julho de 2024, o escritório Barci de Moraes, ligado à família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para avaliar os riscos da captação de recursos de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), fundos que administram aposentadorias de servidores públicos.

O parecer concluiu que o banco estava apto a operar com os fundos de previdência, mas alertou para riscos como corrupção, conflitos de interesse e descumprimento de normas. O documento também recomendou reforço nos controles de compliance, criação de políticas internas, treinamentos e monitoramento das operações.

A consulta ocorreu em um período em que o Banco Master enfrentava questionamentos no mercado e buscava ampliar a captação de recursos junto aos RPPS. Nos últimos meses, a Polícia Federal deflagrou operações para investigar aplicações de fundos de previdência em produtos financeiros da instituição.