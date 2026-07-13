O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou os jogadores da seleção brasileira, em fala durante visita ao Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul (SP), ao comentar que o avião foi "com um monte de gente e voltou sozinho" após a eliminação da Copa do Mundo.

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Lula afirmou que a delegação voltou praticamente vazia ao Brasil depois da eliminação na Copa. "Aquela que foi com um monte de gente e voltou sozinha. Quase que não tinha ninguém pra voltar no avião da seleção. Gente, que vergonha. Só voltou um jogador no avião", disse. Vale lembrar que o Danilo, do Flamengo, foi o único jogador a voltar ao Brasil no voo da delegação.